The Swiss voice in the world since 1935

AI pide investigar como crimen de guerra destrozo israelí de 10.000 estructuras en Líbano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Beirut, 26 ago (EFE).- Las fuerzas israelíes destruyeron o dañaron fuertemente más de 10.000 estructuras en el sur del Líbano entre octubre de 2024 y enero de este año, alertó este martes Amnistía Internacional (AI), que pidió investigar las destrucciones «deliberadas» como crímenes de guerra.

En su informe ‘Ningún sitio al que volver: La extensa destrucción de Israel en el sur del Líbano’, la organización documenta cómo las tropas del Estado judío devastaron viviendas y otras instalaciones civiles en 24 municipalidades diferentes en los cuatro meses siguientes al comienzo de su invasión el pasado octubre.

Buena parte de los daños, infligidos con excavadoras y la colocación de explosivos, ocurrieron tras la entrada en vigor del alto el fuego entre ambos países el 27 de noviembre de 2024 y también fuera de un contexto de combate, pues esas zonas ya habían sido tomadas por ellos.

«Las pruebas que hemos analizado muestran claramente que las tropas israelíes dejaron deliberadamente un rastro de devastación al moverse por la región. Su flagrante menosprecio por las comunidades que han destruido es aberrante», denunció la directora de Investigación de AI, Erika Guevara Rosas.

Por ello, pidió investigar como crímenes de guerra aquellos donde la destrucción fue cometida «de forma intencionada o temeraria», al advertir de que zonas enteras quedaron «inhabitables».

Según el informe, veinticuatro municipalidades del sur del Líbano estuvieron afectadas por la destrucción de infraestructura civil, incluyendo casas, mezquitas, cementerios, carreteras, parques y campos de fútbol.

Las más golpeadas fueron Yarin, Dhayra y Boustane, pues más del 70 % de sus inmuebles quedaron devastados en esos cuatro meses, mientras que otras siete municipalidades de la región perdieron más de la mitad de sus estructuras, según imágenes de satélite analizadas por la organización.

A finales de 2024, tras casi un año de enfrentamientos con el grupo chií Hizbulá, Israel inició una ofensiva aérea sin precedentes que se concentró en el sur del Líbano, el este y los suburbios de Beirut, al tiempo que lanzó una operación terrestre en la franja meridional del país.

De principio a fin, la guerra dejó más de 4.000 muertos y 16.000 heridos en el Líbano, donde 1,2 millones de personas se vieron también obligadas a abandonar sus hogares. EFE

njd/rsm/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR