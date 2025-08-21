Air Canada reanudará en las próximas 24 horas el 95 % de todos sus vuelos

Toronto (Canadá), 21 ago (EFE).- Air Canada, la mayor compañía aérea de Canadá, afirmó este jueves que operará casi el 95 % de todos sus vuelos en las próximas 24 horas, dos días después del fin de la huelga que obligó a la suspensión de todas sus rutas aéreas.

La aerolínea indicó en su página web que en las próximas 24 horas espera operar el 98 % de sus vuelos nacionales, el 99 % de sus vuelos a Estados Unidos y el 94 % de sus rutas internacionales.

Cale Davis, vicepresidente de Air Canada para el Control del Sistema de Operaciones, afirmó que su objetivo «es operar hoy hasta el 95 %» de los vuelos previstos y afirmó que «es una mejora significativa» con respecto al miércoles.

«Uno de los desafíos de nuestro reinicio es la normalización de nuestras operaciones internacionales porque no tenemos tripulaciones en el extranjero. Hemos tenido que enviar aviones con tripulaciones, lo que exige una parada para que puedan descansar», añadió.

De cumplirse los planes de Air Canada, la aerolínea transportará en las próximas 24 horas a 129.874 pasajeros.

Davis afirmó que «el plan está cumpliéndose» y que la compañía está avanzando «tan rápido como es posible».

La empresa había señalado inicialmente que necesitaría entre siete y 10 días para poder volver a la normalidad.

El sábado, los 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada se declararon en huelga tras ocho meses de negociaciones infructuosas para la firma de un nuevo acuerdo colectivo. Las principales demandas de los trabajadores, con la más baja remuneración en la compañía, se centraban en aumentos salariales y el pago de las horas trabajadas en tierra.

La huelga, que afectó a unos 130.000 pasajeros al día y supuso la suspensión de hasta 900 vuelos diarios, continuó hasta el lunes a pesar de que el mismo sábado, el Gobierno canadiense ordenó su fin y el domingo, el Consejo de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB, por sus siglas en inglés), declaró el paro ilegal.

Finalmente, el lunes, la compañía y el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE) anunciaron un acuerdo provisional para poner fin a la huelga que incluye un aumento salarial este año del 12 % para los auxiliares de vuelo con la remuneración más baja y del 8 % para los que llevan más tiempo en la compañía.

Además, los auxiliares de vuelo serán remunerados por el trabajo que realizan en tierra, como el embarque y desembarque de pasajeros. EFE

