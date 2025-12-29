Air Europa amplía hasta final de enero las cancelaciones de sus vuelos a Venezuela

Madrid, 29 dic (EFE).- La aerolínea española Air Europa anunció este lunes la ampliación de las cancelaciones de sus vuelos entre Madrid y Caracas hasta el próximo 31 de enero, inclusive, «debido a la situación en Venezuela», según informó la compañía.

La aerolínea suspendió sus operaciones en Venezuela el pasado 24 de noviembre y desde entonces ha ido prorrogando la cancelación, fijada ahora hasta el 31 de enero.

Para los viajeros afectados, Air Europa ofrece cambios de fecha y de ruta gratuitos, un vale o el reembolso del importe de sus billetes.

Iberia y Plus Ultra también prolongaron hasta el 31 de enero la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas por recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), según confirmaron fuentes de ambas compañías recientemente a EFE.

Las tres compañías que operan entre ambos países tienen suspendida sus licencias para volar a Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano, que canceló igualmente los permisos a TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines (Turquía). EFE

