Airbus anuncia un encargo de 20 nuevos cazas Eurofighter por parte de Alemania

2 minutos

Berlín, 15 oct (EFE).- Alemania ha encargado 20 nuevos aviones de combate Eurofighter al consorcio europeo Airbus, que los ensamblará en Manching, en el sur del país, y los entregará entre 2031 y 2034, según anunció este miércoles la empresa.

«Este nuevo pedido es otra prueba de la importancia del Eurofighter para la Fuerza Aérea alemana y del papel estratégico que desempeña en la defensa aérea de nuestro país y en las capacidades de la OTAN», declaró el consejero delegado de la división de defensa de Airbus, Mike Schoellhorn, en un comunicado.

Con estas aeronaves, Alemania fortalecerá su capacidad de vigilar su espacio aéreo y de garantizar la seguridad de los cielos de la OTAN, agregó.

«La evolución continuada del Eurofighter sirve como un puente tecnológico y operacional fundamental hacia el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), garantizando una transición fluida hasta la nueva generación de potencia aérea», subrayó, en alusión al sistema que está en desarrollo por parte de un consorcio germano-franco-español, que incluye también a Airbus.

La nota señaló que está previsto que el Eurofighter sea empleado por la Fuerza Aérea alemana hasta la década de 2060 y que el plan es que opere a partir de 2040 como parte del FCAS en coordinación con aeronaves tripuladas y no tripuladas actuales y futuras.

La Fuerza Aérea de Alemania cuenta en la actualidad con 138 Eurofighter en servicio, con un contingente desplegado en Rumanía y otro que según anunció este miércoles el ministro de Defensa, Boris Pistorius, será destacado a Polonia para fortalecer el flanco este de la OTAN.

Según medios germanos, el contrato que se ha firmado en el día de hoy está valorado en una suma aproximada de 3.750 millones de euros, de acuerdo con un documento filtrado de la Comisión Presupuestaria del Bundestag o Cámara Baja, que autorizó la compra la semana pasada.

La adquisición de los 20 Eurofighter ya había sido anunciada el año pasado por el Gobierno del canciller Olaf Scholz. EFE

