Airbus liderará el sistema de entrenamiento de combate para España con aviones turcos

3 minutos

París, 30 dic (EFE).- Airbus será la empresa que liderará la puesta en marcha del nuevo sistema de entrenamiento para pilotos de combate del ejército español, para el que se ha elegido utilizar aviones turcos Hürjet que serán adaptados por el grupo europeo y por otras compañías españolas.

En un comunicado publicado este martes, Airbus detalla, sin dar las cifras, el contenido del contrato que le ha atribuido el Ministerio de Defensa tras la decisión formalizada en octubre de la compra de los Hürjet, que vendrán a sustituir a la flota actual de los F-5 utilizados para el entrenamiento de esos pilotos.

El grupo europeo se encargará en primer lugar de la llamada «españolización» de esas aeronaves, junto a otras empresas tecnológicas y de defensa, y eso se hará en sus instalaciones de Getafe para los dos primeros y para los 28 siguientes en un nuevo Centro de Conversión del que también se encargará y para el que oficialmente no se ha elegido todavía la ubicación.

El fabricante del avión, Turkish Aerospace debe entregarlos con la configuración inicial y su certificación en España a lo largo de 2028 y 2029, cuando podrán ser utilizados antes de que se lleve a cabo esa conversión con contenido nacional, que estará lista entre la segunda mitad de 2031 y 2035.

La transformación de los aparatos se centrará en sistemas de aviónica y misión como sistemas de misión y entrenamiento, unidad de interfaz remota, sistema de gestión de audio, comoputador de aviónica, registro de misiones o simulador de armamento.

En paralelo, Airbus también se ocupará de la remodelación y modernización del Centro de Entrenamiento de la Escuela de Caza y Ataque en la base aérea de Talavera la Real, en Extremadura, con el suministro integrado de servicios para su operación y mantenimiento en el horizonte de 2028.

Allí habrá diferentes niveles de simulación, lo que incluye dos simuladores de misión, simuladores de realidad virtual, entrenamiento por ordenador y salas multiusos, entre otros sistemas. Los servicios que se ofrecerán pretenden garantizar la mayor disponibilidad de la nueva flota y la instrucción en tierra.

El responsable de lo aviones militares de Airbus, Jean-Brice Dumont, destacó que «este ambicioso programa busca crear en España un sistema de entrenamiento de combate de última generación que garantice la inmediata necesidad del Ejército del Aire y del Espacio, así como impulsar la participación de la industria nacional, el retorno de inversión, el desarrollo de capacidades y la soberanía española sobre todo el proceso».

En el anuncio que hizo el Gobierno en octubre, la autorización para la adquisición de hasta 45 aviones Hürjet, para su adaptación y para el conjunto de sistemas de entrenamiento se evaluaba en 3.120 millones de euros. EFE

ac/jgb