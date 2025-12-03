Airbus rebaja objetivo de entregas para 2025 tras «problema» con fuselajes del A320

El fabricante europeo Airbus anunció este miércoles que rebajará su objetivo de entregas para 2025 a 790 aviones frente a los 820 previstos, debido a las fallas de calidad que detectó esta semana en el fuselaje de su modelo estrella, el A320.

«A raíz de un reciente problema de calidad en un proveedor relacionado con los paneles del fuselaje, que afecta a las entregas de la familia A320, Airbus SE actualiza sus previsiones de entregas de aviones comerciales para 2025», indicó la compañía en un comunicado.

No obstante, precisó que mantiene «sus previsiones financieras» para este año.

La empresa había informado el martes que hasta 628 aviones A320 podrían ser inspeccionados tras la detección de «problemas de calidad» en sus mamparas metálicas, aunque aclaró que eso «no significa que todos los aviones estén necesariamente afectados».

«El número total de aviones potencialmente afectados, tanto en producción como en servicio, se reduce día a día con el avance de las inspecciones que permiten identificar aquellos que requieren una acción específica», indicó entonces la empresa en un mensaje a la AFP, en respuesta a informaciones de Bloomberg y Les Echos.

Los 628 aparatos citados por esos medios es «una estimación del número máximo» de aviones susceptibles de ser inspeccionados, señaló la empresa.

Airbus «está revisando todos los aviones potencialmente afectados, a sabiendas de que solo una parte de ellos requerirá más intervención», agregó la compañía.

Precisó que «siempre se actúa de esa manera ante problemas de calidad en su cadena de suministros».

El fabricante anunció el lunes que encontró «problemas de calidad» en los paneles metálicos destinados a su exitoso modelo de pasillo único A320, afirmando que este incidente había sido «identificado» y «circunscrito».

El grupo europeo había anunciado también la noche del viernes que 6.000 unidades del A320 debían cambiar urgentemente un programa informático de control de vuelo, vulnerable a la radiación solar.

El anuncio llegó a raíz de un incidente a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue, en el que la nave, que volaba de Cancún (México) a Newark, cerca de Nueva York, perdió repentinamente altura sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida.

