Al menos 14 asesinados en dos sucesos en zonas costera y tropical de Ecuador

Quito, 13 oct (EFE).- Al menos seis personas fueron asesinadas en las últimas horas en la provincia ecuatoriana del Guayas (costa) y otras ocho fueron halladas este lunes maniatadas a un costado de una carretera en la provincia tropical de Los Ríos.

Anoche, hombres armados irrumpieron en una celebración en la última jornada de un festivo de cuatro días por la conmemoración de un nuevo aniversario de la independencia de Guayaquil (Guayas).

El ataque dejó al menos 6 personas fallecidas y 15 heridas por impactos de bala, entre estos últimos dos adolescentes de 14 y 16 años, y una niña de 6.

Se presume que este ataque estaría relacionado con disputas delictivas entre grupos criminales que operan en el suburbio de Guayaquil (capital del Guayas), indicó la televisión Teleamazonas.

Este lunes, ocho cadáveres (uno de ellos correspondiente a un menor de edad) fueron encontrados en el municipio Buena Fe, en la provincia de Los Ríos.

Tres de los cuerpos corresponden a personas que tenían antecedentes por tráfico de drogas, según la Policía.

Los cuatro hombres e igual número de mujeres fueron encontrados maniatados y apilados a un costado de la carretera, señaló la televisión al anotar que las víctimas habían llegado desde Quito para pasar el festivo.

Esos casos se suman a otros dos ataques armados ocurridos el domingo en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, que dejó cuatro fallecidos, y otros cinco en la provincia del Guayas, cuando desconocidos irrumpieron en una fiesta de 15 años. EFE

