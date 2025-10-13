Al menos 14 asesinados en dos sucesos en zonas costera y tropical de Ecuador

Quito, 13 oct (EFE).- Al menos seis personas fueron asesinadas en las últimas horas en la provincia ecuatoriana del Guayas (costa), mientras otros ocho cuerpos fueron halladas este lunes maniatadas a un costado de una carretera en la provincia tropical de Los Ríos.

Anoche, hombres armados irrumpieron en una celebración en la última jornada de un festivo de cuatro días por la conmemoración de un nuevo aniversario de la independencia de Guayaquil (Guayas).

El ataque dejó al menos seis personas fallecidas y 15 heridas por impactos de bala, entre estos últimos dos adolescentes de 14 y 16 años, y una niña de seis.

Se presume que este ataque estaría relacionado con disputas delictivas entre grupos criminales que operan en el suburbio de Guayaquil (capital del Guayas), indicó la televisión Teleamazonas.

Por otra parte, este lunes, ocho cadáveres (uno de ellos correspondiente a un menor de edad) fueron encontrados en el municipio Buena Fe, en la provincia de Los Ríos.

Según la Policía, tres de los cuerpos corresponden a personas que tenían antecedentes por tráfico de drogas.

Los cuatro hombres e igual número de mujeres fueron encontrados maniatados y apilados a un costado de la carretera, señaló la televisión al anotar que las víctimas habían llegado desde Quito para pasar el festivo.

Esos casos se suman a otros dos ataques armados ocurridos el domingo en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, que dejó cuatro fallecidos, y otros cinco en la provincia del Guayas, cuando desconocidos irrumpieron en una fiesta de 15 años.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de ‘conflicto armado interno’ que el presidente Daniel Noboa decretó para enfrentar a las bandas de crimen organizado, a quienes les declaró la «guerra» y pasó a llamarlas «terroristas».

A las organizaciones criminales se les atribuye estar detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximado de un asesinato cada hora. EFE

