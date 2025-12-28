Al menos 15 heridos en el descarrilamiento de un tren interoceánico en México

Ciudad de México, 28 dic (EFE).- Al menos 15 heridos dejó el descarrilamiento este domingo en México del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, según fuentes oficiales.

«De manera preliminar se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente», indicó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en un mensaje en la red social X.

Previamente, en un comunicado, la Secretaría de Marina indicó que el CIIT informó que «se registró un evento ferroviario» a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec (estado de Oaxaca), sobre la Línea Z, «en la que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros».

Mientras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en un mensaje en redes sociales: «Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado (de Oaxaca). Conforme tengamos más datos ampliaremos la información». EFE

