Al menos 15 muertos tras caer un autobús en un barranco en Guatemala

Al menos 15 fallecidos y 19 heridos se registraron cuando el autobús en el que viajaban la noche del viernes cayó a un barranco en la carretera Interamericana, en el oeste de Guatemala, una tragedia por la cual el gobierno decretó tres días de duelo nacional.

El vehículo se precipitó unos 75 metros de profundidad en un sector conocido como la cumbre de Alaska debido a su accidentada geografía, en el departamento de Totonicapán, dijo este sábado el portavoz de los Bomberos Voluntarios, Leandro Amado.

«Acompañamos a quienes han perdido a familiares y seres queridos», dijo el presidente Bernardo Arévalo en la red X. También declaró tres días de luto nacional «por las víctimas».

Los accidentes mortales en carreteras son frecuentes en Guatemala, por ello las autoridades trabajan en una ley general de transporte para regular el sector. Se espera que entre en vigor máximo en un año.

La policía aún investiga las causas de la tragedia, pero el conductor del autobús está bajo custodia.

«Son 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito» y «19 personas heridas» fueron trasladadas a hospitales cercanos, dijo Amado a periodistas en el lugar del accidente.

Los fallecidos son once hombres, tres mujeres y un menor de edad, detalló.

Los miembros de cuerpos de socorro y bomberos hicieron una oración entorno a los cuerpos de las víctimas, colocados a la orilla de la carretera.

Amado precisó que el autobús de la empresa Sinaloa se accidentó en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, cuando cubría una ruta desde Ciudad de Guatemala hacia el departamento de San Marcos, fronterizo con México.

Según la prensa guatemalteca, viajaban entorno a 50 pasajeros.

– ¿Negligencia o falla mecánica? –

El mayor Juan Muñoz de los Bomberos Voluntarios indicó que esa zona de la carretera «es de alta peligrosidad» por sus curvas pronunciadas.

Imágenes publicadas por la prensa mostraron a rescatistas, bomberos, policías y civiles ayudando a sacar a las personas atrapadas de entre los hierros retorcidos del autobús.

Al menos 15 de los heridos «quedaron ingresados» en el hospital de Totonicapán con traumas de cráneo y fracturas en diferentes partes del cuerpo, dijo el portavoz del centro médico, Jimmy Chaclan, al noticiero del canal Noti7.

Uno de los heridos se encuentra en estado grave, agregó.

La Policía Nacional Civil indicó que el conductor del autobús, identificado como Francisco Javier López, de 28 años, fue detenido y es custodiado en el hospital donde lo atienden.

«El conductor del autobús fue detenido, es sindicado (señalado) de homicidio culposo», indicó a la AFP un vocero de la policía, Edwin Monroy.

Monroy agregó que la causa del percance «se determinará a través de la investigación» que se ha abierto y por ahora no se descarta «negligencia» del conductor o una falla mecánica.

– Accidentes frecuentes –

Se trató de la más reciente tragedia en las carreteras guatemaltecas.

En febrero, 54 personas murieron cuando el autobús en el que viajaban cayó a un barranco en el ingreso norte de Ciudad de Guatemala.

Un mes después del accidente el presidente Bernardo Arévalo aprobó un seguro obligatorio para vehículos motorizados. Pero la medida quedó suspendida tras fuertes protestas de los transportistas.

El gobierno desistió luego que acordaran conformar una mesa técnica para poner en vigencia en un plazo máximo de un año la regulación que pide la ley de tránsito de 1996 y elaborar una propuesta de iniciativa de ley general de transporte.

En este caso, la Dirección General de Transportes (DGT) señaló en la red social X que el autobús operaba «con permiso temporal y seguro obligatorio vigentes» por lo que «las víctimas deben ser cubiertas por este seguro».

