Al menos 23 muertos en enfrentamientos entre pastores y agricultores en el sur de Chad

Yamena, 11 oct (EFE).- Al menos 23 personas murieron este sábado en enfrentamientos intercomunitarios entre pastores y agricultores en el sur de Chad, en la provincia de Logone Occidental, donde estos choques son habituales, confirmaron a EFE fuentes militares.

Según detalló a EFE por teléfono el comandante de la brigada local de la Gendarmería, Moussa Tchari, el conflicto se desató a partir de una disputa inicial por un pozo de agua, esencial para los residentes y para el ganado.

«Todo comenzó con un altercado entre dos niños y unos pastores cuyos animales se habían acercado a beber. La tensión creció rápidamente y, como resultado, los aldeanos mataron a dos pastores», explicó Tchari.

Frente a esta situación, los pastores se organizaron para responder y el número de muertos finalmente resultó en 23, incluyendo a 9 pastores y 14 agricultores.

Pero la violencia no se detuvo allí, destacó el comandante, sino que los atacantes también prendieron fuego a cuarenta casas de la comunidad.

Los enfrentamientos son un nuevo ejemplo de la fragilidad de la convivencia entre pastores y agricultores en el sur de Chad, donde la disputa por tierras de cultivo y pastizales se ha intensificado en los últimos años.

Chad es uno de los principales productores de ganado de África, con una ganadería extensiva basada en la trashumancia -pastoreo en movimiento-, que obliga a desplazar los animales en busca de agua y pastos.

La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas, con choques frecuentes en el sur del país y en otras zonas fértiles de su territorio.

Los campesinos acusan a los pastores de saquear sus campos haciendo pastar a sus animales o de asentarse en tierras que consideran suyas.

Además, desde hace más de un año, el este del país se ha convertido en un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores y cuatreros procedentes de Sudán, agravados por el estallido de la guerra civil en ese país en abril de 2023. EFE

