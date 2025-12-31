Al menos 580 detenidos en una gran operación contra la violencia machista en Brasil

(Actualiza con nuevo balance de detenidos)

São Paulo, 30 dic (EFE).- Al menos 580 acusados de violencia doméstica y familiar contra mujeres fueron detenidos en un gran operativo en el estado de São Paulo, el más poblado de Brasil, en medio de un pico de feminicidios en la región, informaron este martes fuentes oficiales.

La acción, iniciada en la noche de lunes, movilizó a alrededor de 1.800 agentes para cumplir 1.400 órdenes de arresto expedidas por la justicia en diversos municipios paulistas, señaló la Secretaría de Políticas para la Mujer de São Paulo en una nota.

Entre enero y noviembre de este año, se registraron 233 feminicidios en todo el estado de São Paulo, la cifra más alta desde que en 2018 se empezó a contabilizar caso por caso, según datos oficiales citados por el diario Folha de São Paulo.

El número de feminicidios también presenta una tendencia al alza en los últimos años en Brasil.

Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en 2024, cuatro mujeres fueron víctimas de feminicidio por día en el país, un promedio que puede ser mayor por los casos que son subnotificados o clasificados como homicidios.

En total, 1.492 mujeres murieron violentamente en Brasil por razones de género, 17 más que en 2023.

El dato representa el mayor número registrado desde 2015, cuando la nación promulgó la llamada Ley del Feminicidio para incorporar este crimen al Código Penal con la intención de diferenciarlo del homicidio común.

El Fórum también señala que a otras 3.870 intentaron matarlas por el hecho de ser mujeres -un 19 % más que el año anterior- y que unas 56.900 sufrieron violencia sicológica (+6,3 %). EFE

