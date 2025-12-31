Al menos seis heridos en la ciudad ucraniana de Odesa durante un ataque nocturno ruso

2 minutos

(Actualiza con nuevo balance del número de heridos, que asciende a seis)

Berlín, 31 dic (EFE).- Al menos seis personas resultaron heridas en la ciudad ucraniana de Odesa en la noche del martes a este miércoles en un ataque ruso con drones contra Ucrania en el que, según la Fuerza Aérea del país invadido, Rusia empleó 127 de esos sistemas.

El ataque ruso, que tuvo objetivos en el norte, sur y este del territorio ucraniano, dejó seis víctimas heridas en la ciudad costera de Odesa, informó en Telegram el responsable de la Administración Regional de esa urbe, Oleg Kiper.

«Como resultado del ataque de la noche en Odesa, desafortunadamente, seis personas resultaron heridas, tres de ellos niños de entre siete meses y 14 años. Todos los heridos son miembros de dos familias», escribió Kiper.

Cinco personas fueron hospitalizadas, según sus explicaciones, y una persona adulta se encuentra en estado grave.

El ataque ruso también produjo daños en un edificio residencial, que quedó afectado desde el segundo al sexto piso, apuntó Kiper.

Previamente, el jefe de la Administración Militar de Odesa, Serguí Lisak, había informado de que los heridos en Odesa eran cinco.

«Cinco personas resultaron heridas en el ataque nocturno del enemigo: dos adultos y tres niños. Actualmente, algunas zonas de la ciudad se encuentran sin electricidad» y «algunos residentes se encuentran temporalmente sin suministro de agua y calefacción», señaló Lisak.

En su parte de este miércoles, la Fuerza Aérea de Ucrania indicó que había destruido 101 drones rusos en el ataque aunque se registraron 20 impactos en once puntos del país invadido por Rusia. EFE

smm/jgb/alf