Al menos un muerto en Bangladés por la explosión de una bomba casera

Nueva Delhi, 24 dic (EFE).- Al menos una persona murió este miércoles en Bangladés tras la explosión de una bomba de fabricación casera lanzada desde un paso elevado sobre una vía concurrida de la capital, informaron fuentes policiales.

El artefacto explotó alrededor de las 19.45 hora local (13.45 GMT) frente a la entrada del Consejo Central de los Combatientes por la Libertad, en la zona de New Eskaton, tras ser arrojado desde un viaducto, explicó el subcomisario de la Policía Metropolitana de Daca, Masud Alam, citado por medios bangladesíes.

Los autores del ataque no han sido identificados y las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos.

El suceso se produce en un contexto de elevada tensión política y social en Bangladés, a pocas semanas de las elecciones generales previstas para el 12 de febrero, y tras una serie de episodios de violencia política registrados en los últimos días.

El asesinato del dirigente estudiantil y activista opositor Sharif Osman Hadi, que murió tras recibir un disparo en la cabeza a comienzos de este mes en Daca, desencadenó protestas multitudinarias en la capital y otras ciudades. Días después, otro líder del movimiento estudiantil, Motaleb Shikder, resultó gravemente herido por disparos en un ataque llevado a cabo por desconocidos.

Este clima de agitación coincide con el anunciado regreso este jueves a Bangladés del líder opositor Tarique Rahman, jefe en funciones del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), que volverá al país tras casi 17 años en el exilio, en plena transición política.

Bangladés está gobernado por un Ejecutivo interino tras las protestas en agosto de 2024 que forzaron la salida del régimen de Sheikh Hasina y que, según la ONU, dejaron más de 1.400 muertos. EFE

