Al Sisi pide a Israel que fin de guerra en Gaza sea «una oportunidad para lograr la paz»

1 minuto

Sharm el Sheij (Egipto), 13 oct (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, pidió este lunes a Israel que la firma del fin de más de dos años de guerra en la Franja de Gaza sea «una oportunidad para lograr la paz» en Oriente Medio, durante una ceremonia que ha congregado a una treintena de líderes mundiales en Sharm el Sheij.

«Aprovecho para hacer un llamamiento al pueblo israelí para que hagamos de este momento una oportunidad para lograr la paz: Extiendan las manos para implementar la paz», dijo Al Sisi durante la ceremonia junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

