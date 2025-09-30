Alcalde confirma primer acercamiento entre campesinos-indígenas y Gobierno de Ecuador

1 minuto

Quito, 30 sep (EFE).- Álvaro Castillo, alcalde de la Ibarra, capital de la provincia ecuatoriana de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra el alza del diésel, confirmó este martes un primer acercamiento entre dirigentes indígenas y campesinos con el delegados del Gobierno de Daniel Noboa.

«Seguimos todavía con las carreteras cerradas a pesar de que ayer hubo ya un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas», dijo en la televisión Teleamazonas.

El alcalde expresó su esperanza de que «en las próximos horas se llegue a acuerdos definitivos y podamos ya trabajar y movernos con normalidad». EFE

sm/vh