Alcalde de la capital de Honduras dice que no entregará el poder hasta el conteo de actas

Tegucigalpa, 30 dic (EFE).- El alcalde de la capital de Honduras, Jorge Aldana, dijo este martes que no reconocerá los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre ni entregará la alcaldía de Tegucigalpa hasta que se contabilicen las 435 actas que, según él, contienen «la prueba de nuestra victoria».

«Mientras no se cuente la totalidad de las actas que representan más de 100.000 votos, nosotros no reconocemos ningún resultado y no le entregaremos la alcaldía a alguien que resulte electo en una elección espuria y fraudulenta», subrayó Aldana ante periodistas.

El alcalde, quien busca la reelección bajo la bandera del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), afirmó que su equipo ha identificado 435 actas con inconsistencias que podrían alterar el resultado municipal a su favor, pero que el CNE se ha negado a revisar de manera exhaustiva pese a sus constantes solicitudes.

«No reconocemos ningún resultado. Estuvimos 30 días durmiendo en la calle, rogando e implorando al CNE que contara acta por acta de estas 435. Lo hicimos en paz, en democracia, y nuestra voz no fue escuchada», enfatizó Aldana, luego de que el CNE oficializó los resultados finales de las elecciones que dan la victoria al candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.

Según la declaración del CNE, Zelaya ha ganado con 164.465 votos (38,01 %), contra 163.577 (37,81 %) de Aldana.

El alcalde precisó que en esas actas hay «100.000 votos de capitalinos que hoy no han sumado al resultado electoral» difundido hoy de manera virtual por el ente electoral.

«Quién puede celebrar la victoria así, dejando esa cantidad de votos fuera del conteo municipal. De aquí (de la alcaldía) no nos sacan si no es contando las actas», sostuvo.

Aldana reafirmó que ha «ganado la elección de la capital» y advirtió que va a «defender la victoria» hasta que se complete el conteo total de las actas pendientes.

Durante el lento escrutinio, Aldana y Zelaya mantuvieron una competencia ajustada en los resultados difundidos por el CNE, que el pasado día 24 proclamó presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, también del Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

