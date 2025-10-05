Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre con ‘De Rey a Rey’ en la Ciudad de México

3 minutos

Ciudad de México, 4 oct (EFE).- El cantante mexicano Alejandro Fernández ofreció este sábado un concierto-homenaje dedicado a su padre, Vicente Fernández (1940-2021), con un lleno en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, que con un aforo de 60.000 se convirtió en un coro único.

Fernández, de 54 años, realizó un recorrido musical de su carrera y repasó canciones que hiciera famosas su padre, el llamado ‘Charro de Huentitán’.

«Ahora que estoy aquí en el escenario se me enchina la piel de recordar esos momentos cuando estaba aquí mi padre, hubiera hecho este concierto con él, gracias por acompañarnos», dijo Fernández, quien portaba un traje de charro negro, al iniciar el espectáculo.

«Les prometo que esta noche va a ser muy especial, vamos a cantar, vamos a celebrar y vamos a cantar juntos la música más bonita del mundo que es nuestra música mexicana», añadió para, de inmediato, iniciar su actuación.

En las más de 30 canciones que interpretó, Fernández cumplió tres duetos uno con su hija Camila Fernández, nieta de Vicente, con la cantante Yuridia y otra con el cantante de regional mexicano Edén Muñoz.

En el inicio del concierto Alejandro recordó a su padre con canciones como ‘No me sé rajar’, ‘Hermoso cariño’, ‘Lástima que seas ajena’, ‘Estos celos’ y ‘De qué manera te olvido», entre otras.

Con Camila interpretó ‘Fue un placer conocerte’, ‘Hoy tengo ganas de ti’ y ‘Siempre estoy pensando en ti’, mientras que con Yuridia entonó ‘No lo beses’, y con Muñoz cantó ‘Decepciones’.

Tampoco faltaron de su padre ‘El hijo del pueblo’, ‘Por tu maldito amor’, ‘Acá entre nos’, ‘Volver volver’, ‘El rey’, de José Alfredo Jiménez que resultó en un coro monumental, y el clásico de Sinatra ‘A mi manera’.

Prácticamente fue una primera parte para canciones de Vicente y una segunda parte para éxito de Alejandro, entre ellos, ‘Abrázame’, ‘Sin tantita pena’, ‘Te voy a perder’, ‘Me dediqué a perderte’ y ‘Mátalas.

‘De Rey a Rey’, fue un tributo y sentido homenaje a quien en México y el mundo es considerado un pilar de la música ranchera, por parte de su hijo, quien extiende así el camino en la música mexicana de la familia Fernández.

El concierto, en el foro de conciertos más grande de la Ciudad de México, llegó a tras una extensa gira de Fernández, quien la abrió en 2024 con cuatro fechas agotadas en la Monumental Plaza de Toros México, donde reunió a unas 160.000 personas, y donde surgió el disco en vivo ‘De Rey a Rey’.

Con la presentación de este sábado, Alejandro Fernández, se sigue consolidado como el máximo exponente de la música mexicana de mariachi, un lugar que por años ocupó su padre. EFE

jmrg/sbb

(foto)