Alemania recordará a las víctimas del tráfico accidente de Germanwings hace diez años

4 minutos

Berlín, 23 mar (EFE).- Alemania recordará este lunes a las víctimas del trágico accidente de la aerolínea de bajo coste Germanwings en los Alpes franceses hace diez años, entre los que había 16 alumnos y dos profesores de un colegio del oeste del país que habían estado de intercambio cerca de Barcelona.

«El dolor que causa la pérdida de un familiar o un amigo no puede ser aliviado por nadie, por ningún poder en la Tierra puede hacerlo. Solo podemos compartirlo y al compartirlo juntos, puede surgir algo de consuelo», señala el colegio Joseph-König de Haltern am See, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en su página web.

Este lunes el centro educativo ha convocado un minuto de silencio delante del muro de acero en los que se han recortado los nombres de los alumnos y profesores que perdieron la vida en el accidente cuando iban a volver del intercambio que habían hecho en el Institut Giola in Llinars del Vallès, cerca de Barcelona.

A las 10:41 hora local (09:41 GMT) se concentrarán delante de la estructura más de mil alumnos y el profesorado para rendir homenaje a los fallecidos, la hora exacta en la que hace diez años el copiloto del vuelo 9525 de Germanwings que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf, Andreas Lubitz, estrelló deliberadamente el Airbus A320 contra los Alpes franceses provocando la muerte de 150 personas.

«Me voy entonces, ¿de acuerdo?», fueron las últimas palabras -según consta en la grabación de la caja negra- que el capitán Patrick Sondenheimer dijo a su copiloto el 24 de marzo de 2015 mientras abandonaba brevemente la cabina para ir al baño.

En ese momento, no tiene idea de que su copiloto bloquearía la puerta de la cabina y estrellaría deliberadamente el avión en los Alpes franceses.

Ulrich Wessel todavía recuerda cada detalle del día en que recibió la terrible noticia. El exdirector del colegio se encontraba en una conferencia cuando recibió un mensaje urgente de la secretaría.

«Cuando llamé me enteré de que se había estrellado un avión», relató a la primera cadena de televisión pública ARD.

La tragedia une

En paralelo al minuto de silencio en Haltern, familiares de la ciudad y de otras regiones se reunirán cerca del lugar del accidente en el sur de Francia, según el mismo medio.

Están allí desde este domingo y viajarán en autobús durante dos horas hasta la cordillera, donde hay un monumento conmemorativo cerca de Le Vernet.

Muchos de los padres de Haltern continúan reuniéndose periódicamente y del sufrimiento compartido incluso han surgido amistadas.

Mientras tanto continúa la investigación legal de la tragedia en Alemania.

El Tribunal Regional de Braunschweig (norte) tramita actualmente demandas presentadas por 32 familiares que exigen una indemnización a la Autoridad Federal de Aviación, considerándola parcialmente responsable de la tragedia.

Según investigaciones internacionales, estrelló deliberadamente el avión, estaba tomando medicación y tenía problemas de salud mental.

Los demandantes sostienen que, por lo tanto, a Lubitz nunca se le debería haber permitido formarse como piloto.

Durante el registro de su apartamento de Düsseldorf, los investigadores encontraron numerosas pistas que apuntaban a un intento de suicidio.

Se encontró una tableta en la que poco antes se habían investigado extensamente en Internet las posibilidades de suicidio, junto con la pregunta de cuánta medicación psicotrópica tendría que tomar, dijo la segunda cadena de televisión pública ZDF el fiscal investigador, Christoph Kumpa.

Lubitz también investigó el sistema de bloqueo y cierre de una puerta de cabina de Airbus.

Al copiloto no se le debería haber permitido volar ese día porque estaba de baja por orden de su médico de cabecera, pero «no presentó el certificado médico a su empleador», afirmó Kumpa. EFE

cae/jac