Alemania ve en Uruguay un socio fuerte en defensa del multilateralismo y el libre comercio

Berlín, 10 oct (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johanes Wadephul, dijo este viernes, tras un encuentro con su homólogo uruguayo, Mario Lubetkin, que Uruguay y Alemania son «socios fuertes» en la defensa del multilateralismo y el libre comercio y se pronunció a favor de ratificar rápidamente el acuerdo UE-Mercosur.

«Junto con Uruguay defendemos el multilateralismo y el orden global. Apoyamos la iniciativa UN80. Somos socios fuertes justo de cara al libre comercio en el mundo», dijo Wadephul en su cuenta de X.

«El acuerdo UE-Mercosur es un hito, tiene que ser ratificado rápidamente para que haya más cooperación, más comercio y más inversiones. También en la cumbre UE-CELAC estarán en la agenda el crecimiento, la economía y el comercio para que haya más bienestar a ambos lados del Atlántico», añadió.

Lubetkin está de gira por varias capitales europeas en conversaciones sobre las relaciones bilaterales con los diversos países y sobre el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.

Un día antes Lubetkin se había reunido en Roma con el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani. EFE

