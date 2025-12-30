Algunas lluvias este martes en varias provincias dominicanas

Santo Domingo, 30 dic (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este martes algunas lluvias, especialmente en provincias del norte del país, entre ellas Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Duarte, a causa de una vaguada.

El resto del territorio dominicano permanecerá con poca nubosidad por los valores reducidos de humedad y la incidencia del sistema anticiclónico.

En la tarde, estas precipitaciones continuarán hacia el norte, entre débiles a localmente moderadas, extendiéndose hacia Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, las costas de Hato Mayor, El Seibo y algunos sectores de Santo Domingo. Durante la noche, seguirán ocurriendo hacia la costa atlántica.

En tanto, las temperaturas continuarán frescas y agradables, sintiéndose más frías en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblina, debido a la época del año y al viento moderado de dirección noreste.

Por último, el Indomet recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná).

Para el resto de la costa atlántica y toda la costa caribeña, recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento moderado y olas anormales.EFE

