Alianza Lima oficializa el fichaje del delantero argentino Federico Girotti

1 minuto

Lima, 30 dic (EFE).- El Alianza Lima oficializó este martes el fichaje del delantero argentino Federico Girotti, quien jugará con el equipo peruano la Liga 1 nacional y la Copa Libertadores del próximo año.

«Un nuevo reto, un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti!. El camino empieza hoy», señalaron los blanquiazules en una publicación en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se ve al jugador, de 26 años, ingresando al estadio del Alianza, en el distrito limeño de La Victoria, y colocándose el uniforme del equipo.

Medios locales señalaron que el Alianza ha adquirido el 50 % de la ficha del jugador, que pertenece al Talleres de su país, y ha suscrito un acuerdo por tres temporadas.

Este lunes, al ser abordado por periodistas tras pasar los exámenes médicos en Lima, Girotti afirmó que está «muy contento, con mucha ilusión» de jugar en el Alianza.

El jugador pasará las fiestas de fin de año en su país y el 2 de enero se unirá a la pretemporada del Alianza, que en 2026 será dirigido por su compatriota Pablo Guede.

Girotti será el tercer delantero del Alianza para la próxima temporada, en la que reemplazará a su compatriota Hernán Barcos y jugará con el veterano goleador Paolo Guerrero y el también nacional Luis Ramos, que ha sido repatriado desde el América de Cali colombiano. EFE

dub/gbf