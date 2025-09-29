The Swiss voice in the world since 1935
Alianza Lima pierde ante Cienciano y queda a nueve puntos del líder Universitario

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 28 sep (EFE).- Alianza Lima perdió este domingo por 2-1 ante el Cienciano, en el partido que cerró la undécima jornada del Torneo Clausura peruano, con lo que descendió a la sexta posición de la competencia, con nueve puntos menos que el líder Universitario de Deportes, su clásico rival.

El Cienciano pisó fuerte para imponerse en la altura andina del Cusco, con anotaciones del creativo Alejandro Hohberg y del defensa colombiano Jimmy Valoyes, mientras que el descuento del Alianza fue conquistado por el veterano delantero Paolo Guerrero.

El partido, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, tuvo un trámite intenso, y por momentos violento, al punto que el Alianza se quedó con nueve jugadores por las expulsiones del zaguero Carlos Zambrano y del delantero ecuatoriano Eryc Castillo.

El resultado le permitió al Cienciano avanzar hacia la séptima posición, con los mismos 15 puntos que el Alianza, pero con peor diferencia de goles.

El Universitario de Deportes, por su parte, se consolidó el sábado en el liderato del Clausura, tras vencer por 3-2 al Cusco, su más cercano perseguidor, al que le lleva ahora cinco puntos de ventaja en la clasificación.

Para la U anotaron, en dos ocasiones, una de penalti, el delantero Alex Valera y el defensa paraguayo Williams Riveros, mientras que los goles del Cusco fueron conquistados por los delanteros argentinos Facundo Callejo y Juan Tévez, este último también de penalti.

Con este resultado, el actual bicampeón del fútbol peruano, que dirige el entrenador uruguayo Jorge Fossati, llegó a 24 puntos, mientras que el Cusco se quedó en 19 unidades, aunque con un partido menos que el líder.

El Deportivo Garcilaso se mantuvo en la tercera posición, con 18 puntos, tras empatar 0-0 con el UTC, y el Ayacucho venció por 2-1 al Juan Pablo II College.

Además, el Sport Boys derrotó a domicilio, por 2-3, al Alianza Universidad, el ADT por 1-0 al Alianza Atlético, el Atlético Grau por 3-1 al Sport Huancayo y el Comerciantes Unidos empató 1-1 con el Melgar. EFE

dub/car

