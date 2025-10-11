Alivio y escepticismo sobre cese el fuego en protestas propalestinas en Europa

Decenas de miles de manifestantes propalestinos marcharon este sábado en varias ciudades de Europa y expresaron una mezcla de escepticismo y esperanza cautelosa en el segundo día del alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

Decenas de miles de manifestantes gritaron la consigna «Palestina libre» en Londres y unas 5.500 se congregaron en Berlín y cerca de 500 en Viena, constataron periodistas de AFP.

En Berna, la capital de Suiza, se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes después de que unas 2.000 personas participaran en una protesta no autorizada, en la que algunos manifestantes encapuchados lanzaron fuegos artificiales y la policía respondió con gases lacrimógenos.

En Londres, Ben Jamal, director de la Campaña de Solidaridad con Palestina, afirmó que marcha porque comparte «el alivio del pueblo palestino»

En la capital británica se han convocado masivas manifestaciones desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023.

«Pero también venimos aquí compartiendo su temor de que este alto el fuego no se mantenga, conscientes de que Israel ha violado cada acuerdo de alto el fuego que ha firmado», afirmó Jamal a la AFP.

A pesar de las preocupaciones sobre el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para Gaza — que propone una autoridad de transición encabezada por el líder estadounidense — Jamal aclaró que sintió un «inmenso» alivio por el alto al fuego.

Los colores blanco, rojo y verde de la bandera palestina predominaban entre los manifestantes a lo largo de la orilla del río Támesis en el centro de Londres, donde comenzó la marcha en gran parte pacífica.

Los manifestantes llevaban kufiyas blancas y negras, portaban carteles que decían «Dejen de matar de hambre a Gaza» y «Detengan el genocidio», y coreaban «Palestina libre» y «Del río al mar, Palestina será libre».

Un grupo de manifestantes contrarios ondeaban banderas israelíes y la policía de Londres dijo que realizó un «pequeño número de arrestos» durante enfrentamientos entre los dos grupos.

– «Demasiado poco, demasiado tarde» –

La guerra en Gaza, iniciada por el mortal ataque del grupo islamista armado Hamás en 2023 contra Israel, ha matado a decenas de miles de palestinos, desatando una crisis humanitaria y hambruna en el territorio palestino, según la ONU.

«Estoy aquí con mis amigos para ayudar a demostrar que la atención sobre Gaza continúa, incluso considerando el alto el fuego actual», manifestó Katrina Scales, estudiante de sociología y psicología de 23 años.

Agregó que un alto el fuego «no es suficiente» y que seguirá asistiendo a las marchas.

Para Miranda Finch, de 74 años, el alto el fuego es «muy poco» y «los palestinos no están regresando a nada. Están regresando a menos que nada. Escombros sobre cuerpos, sobre aguas residuales».

Fabio Capogreco, de 42 años, quien asistía a su quinta manifestación con sus dos hijos y su esposa, dijo que el alto el fuego es «demasiado poco, demasiado tarde», y que los responsables de la guerra deben rendir cuentas por las consecuencias.

