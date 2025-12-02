Amber Energy planea mantener operaciones de Citgo mientras persiste la incertidumbre legal

3 minutos

Nueva York, 2 dic (EFE).- Amber Energy, filial estadounidense del fondo Elliott Investment Management, planea mantener y operar las refinerías, terminales y activos de Citgo Petroleum tras ganar la adjudicación judicial de PDV Holding, la matriz de la petrolera estadounidense propiedad de Venezuela, informa este martes la prensa especializada.

Según la publicación HydrocarbonProcessing, Amber Energy busca conservar la marca Citgo y su infraestructura, que incluye tres refinerías en Estados Unidos, 43 terminales y aproximadamente 4.000 estaciones de servicio.

La empresa prevé invertir en eficiencia operativa, fortalecer la gestión de sus activos y mantener un flujo de caja estable, sin asumir pasivos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, ni del Estado venezolano, agrega la publicación.

Citgo, considerada la joya más valiosa de los activos exteriores de Venezuela, tiene una capacidad de refinación de 829.000 barriles diarios y emplea alrededor de 3.300 personas.

Durante los últimos años, la empresa ha afrontado márgenes de refinación variables, pero volvió a registrar ganancias en la primera mitad de 2025 y mantiene liquidez suficiente para sostener operaciones mientras se completa la venta.

No obstante, el contexto legal sigue siendo complejo: el 3 de julio del año pasado, el Segundo Tribunal de Apelaciones de EE. UU. anuló un fallo previo que favorecía a los tenedores de bonos de PDVSA, decisión que beneficiaba a la oposición venezolana —que controla Citgo desde 2019— y limitaba el embargo de la refinería.

La corte determinó que la jueza original no había considerado la legislación venezolana al autorizar el cobro de los bonos emitidos por el gobierno de Nicolás Maduro, y devolvió el caso para su revisión.

Aunque aún no está claro si este fallo afectará la venta de Citgo, aprobada por un tribunal federal de Delaware en mayo, refleja la incertidumbre jurídica que rodea los activos venezolanos en Estados Unidos, en la que Amber Energy deberá gestionar la operación bajo un marco legal seguro, según HydrocarbonProcessing.

La transacción final depende de la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y de la resolución de los recursos pendientes.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela rechazó este martes la «venta forzosa» de Citgo en territorio estadounidense y calificó la operación como un «vulgar y bárbaro despojo» de un activo nacional, según un comunicado leído en Caracas por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Valorada en 13.000 millones de dólares, Citgo fue adquirida por Venezuela en la década de 1990 y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes del país suramericano. En 2019, tras el aval de EE. UU., la oposición liderada por Juan Guaidó tomó el control de la refinería. EFE

jco/rh/eav