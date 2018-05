La situación es diferente para los mininos, cuya inscripción no es obligatoria. De un total estimado de 1,6 millones de gatos en Suiza, menos de 495 000 estaban en la base de datos para mascotas de la compañía Anis en 2017. Amicus y Anis son administrados por Identitas AG, una compañía cercana a la Confederación que controla también el ganado.

Loros y leones entre las mascotas suizas 24 de mayo de 2018 - 17:13 El registro de animales de compañía de las personas residentes en Suiza incluyó en 2017 los consabidos perros y gatos que dicta la tradición más una variedad de mascotas menores en número, pero mayores en exotismo: jirafas, cuatíes, camellos, entre otros. La base nacional de datos para la identificación de perros y sus propietarios (AMICUS) contaba más de 551 000 registros al final de 2017, 18 800 más que el año anterior. Como cada perro viviente tiene que estar registrado. La situación es diferente para los mininos, cuya inscripción no es obligatoria. De un total estimado de 1,6 millones de gatos en Suiza, menos de 495 000 estaban en la base de datos para mascotas de la compañía Anis en 2017. Amicus y Anis son administrados por Identitas AG, una compañía cercana a la Confederación que controla también el ganado. Hurones y cuatíes Entre los canes, el ‘Chihuahua’, que ya había reemplazado al ‘Labrador’ como preferido de los suizos, aumentó su ventaja en 2017: 26 4000 de esos minúsculos ejemplares fueron inscritos en el registro, 1 200 más que los ‘Retrieve’, segundos en la lista. En tercer lugar se situaron los ‘Yorkshire’ y los ‘Jack Russel Terrier’, con 19 400 y 17 700 individuos respectivamente. En lo que respecta a los gatos, los preferidos fueron los gatitos domésticos europeos. Más de la mitad de los felinos registrados son de esa especie. El gato europeo de pelo corto también es muy común con 121 000 animales. Las razas más populares son el ‘Main Coon’ (16 700) y el ‘British Shortair’ (13 100). Pero además de los perros y los gatos, 8 400 otros animales fueron registrados en Identitas. Entre ellos, 3 000 caballos, ponis y burros, 1 100 hurones y un grupo de 500 a 600 entre tortugas, loros y camellos. Entre las mascotas más exóticas se encuentran siete camellos, seis iguanas, tres cuatíes, dos leones y jirafas, y un cocodrilo.