Trump lanza en Davos su «Junta de Paz»

Proclamándose hacedor de paz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la carta fundacional de su «Junta de Paz» al margen de la agenda del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

2 minutos

Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales. SWI, RTS y agencias

Trump mismo presidirá este gremio destinado a trabajar en la resolución de conflictos en el mundo, «en colaboración» con las Naciones Unidas, aseguró el jefe de Gobierno estadounidense.

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania o Venezuela, Trump firmó el documento que crea la Junta de Paz, en compañía de líderes como el argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

Esta iniciativa busca apuntalar la imagen de pacificador de Trump, un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

Aunque inicialmente el órgano se creó para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, sus estatutos no limitan la función al territorio palestino y han generado preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU.

Para el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, muchos puntos de esta propuesta siguen siendo confusos.

Cassis explicó ante periodistas que esta junta debía formar parte originalmente del plan de paz para Gaza, que Suiza sigue apoyando. Pero esta mención no figura en los documentos escritos, lo que sugiere que la organización de Donald Trump podría tener un alcance mucho más amplio. El Consejo Federal, es decir, el Gobierno colegiado helvético, deberá examinar la cuestión, apuntó.

Más detalles centrados en Suiza en el WEF el jueves 22, en este artículo:

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Zelenski pide ayuda a Suiza en Davos Este contenido fue publicado en El presidente ucraniano Volodimer Zelenski ha pedido a Suiza que ayude a la población de su país a superar las dificultades a las que se enfrenta en una Ucrania devastada por la guerra. leer más Zelenski pide ayuda a Suiza en Davos

Nuestra cobertura del miércoles 21 en el WEF, en esta entrega:

Mostrar más

Mostrar más Política exterior «Ninguna otra nación puede garantizar la seguridad de Groenlandia, excepto EE.UU.» Este contenido fue publicado en Donald Trump expresó sus pretensiones de proteger Groenlandia en su discurso en el WEF de Davos. También habló de Suiza como un país que se aprovecha de su comercio con EE.UU. Después, Trump se reunió con el presidente suizo, Guy Parmelin. leer más «Ninguna otra nación puede garantizar la seguridad de Groenlandia, excepto EE.UU.»

Y un balance sobre la presencia de Trump de nuestro compañero Jan Baumann:

Mostrar más

Mostrar más Análisis del WEF: el estridente Trump en la discreta Suiza Este contenido fue publicado en Davos bajo el dominio de Trump: polémica y atención mundial. leer más Análisis del WEF: el estridente Trump en la discreta Suiza

Los preferidos del público Los más discutidos