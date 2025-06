Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 jun (10.00 GMT)

Járkov (Ucrania).- Al menos 17 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro niños, en un nuevo ataque nocturno con drones contra Járkov esta madrugada.

El Prat de Llobregat (España).- Un ciudadano italiano fue detenido el lunes en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat como sospechoso del brutal doble atentado de sus compañeros de piso en Bolonia, según informa la Policía Nacional.

Lagos (Portugal).- En las afueras de la pedanía portuguesa de Praia da Luz, donde desapareció Madeleine McCann hace 18 años, un hombre británico custodia las puertas de una casa blanca vallada y avisa a quienes se acercan que no tomen fotos a la construcción, donde vivió unos años el principal sospechoso de la desaparición de la niña, el alemán Christian Brückner.

Kuala Lumpur (Malasia).- La Policía de Malasia confirmó este jueves que el cuerpo encontrado el miércoles en una zona de construcción en Bangsar, un suburbio residencial a las afueras de Kuala Lumpur, es el de Jordan Johnson-Doyle, un hombre británico que fue reportado como desaparecido el 2 de junio.

Yunnan (China).- Un terremoto de magnitud 5 sacudió esta madrugada la provincia china de Yunnan (sur), dejando 5.988 personas damnificadas y daños en 179 viviendas, aunque de momento no se ha informado de víctimas mortales.

Srinagar (India).- Tras completar once meses de riguroso entrenamiento, 326 nuevos reclutas del Regimiento de Infantería Ligera de Jammu y Cachemira participaron este jueves en el desfile de graduación en una base del ejército a las afueras de Srinagar.

Jeju (Corea del Sur), 5 jun (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó este jueves a los Gobiernos, el sector privado y a los ciudadanos en general a asumir cada uno su responsabilidad en la tarea de acabar con la contaminación por plásticos, en la ceremonia oficial por el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrada en Corea del Sur.

Nueva Delhi.- Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, la India detalló este jueves una serie de medidas que el país lleva a cabo para impulsar la lucha contra los residuos plásticos, en línea con el enfoque global de la jornada, mientras el gigante del Sur de Asia se mantiene en las listas como el mayor productor de residuos plásticos del planeta.

Pamplona (España).- Aparentemente, no hay mujeres calvas en España. No salen en televisión, no las vemos por la calle, aunque se calcula que entre un 30 y un 40% de mujeres se ven afectadas por la alopecia a lo largo de su vida. Es un tema oculto del que no se habla o, más bien, no se hablaba, porque siete mujeres han decidido dar un paso adelante y contar su experiencia en una película dirigida por la periodista catalana Sandra Román Peñalba, afincada en Pamplona.

Madrid.- Romper con un hijo tóxico es uno de los peores conflictos a los que se puede enfrentar una persona, asegura Hugo Silva a EFE sobre su papel en ‘La buena suerte’, una película de Gracia Querejeta que adapta el libro de Rosa Montero y que se estrena este viernes en cines.

Madrid.- El Circo Raluy Legacy representa hasta el 29 de junio el espectáculo ‘CYBORG’, junto con una exposición de carromatos históricos, en el Teatro Circo Price, en Madrid.

Hong Kong.- Una activista de PETA, organización estadounidense de defensa animal, protestó este jueves caracterizada como una pitón de seis metros frente a una tienda hongkonesa de Louis Vuitton, para denunciar la crueldad en la elaboración de accesorios con piel de reptil de la marca.

