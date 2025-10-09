Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 oct (10.00 GMT)

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interrumpió al presidente, Donald Trump, en una comparecencia ante la prensa para advertirle de que el acuerdo entre Israel y Hamás para implementar el plan de paz en la Franja de Gaza está «muy cerca».

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, acogió con satisfacción este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos, y pidió a todas las partes cumplir «plenamente» los términos del pacto.

Berlín.- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, celebró este jueves el avance de las negociaciones sobre Gaza y el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre la primera fase del plan de paz.

Madrid.- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que el acuerdo entre Israel y Hamás que contempla un alto al fuego en Gaza es «el primer paso», pero ha instado a impulsar ahora un proceso de paz «real y justo» a través de una conferencia internacional bajo el patrocinio de las ONU.

Belfast (R.Unido).- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, aseguró este jueves que el Reino Unido está listo para «desempeñar su papel» en la aplicación de la primera fase del plan de paz para Gaza.

Tel Aviv.- Concentración en Tel Aviv tras el anuncio del acuerdo de paz en la plaza Hostages de la capital israelí.

Bombay (India).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y su par británico, Keir Starmer, hablaron este jueves durante su encuentro en Bombay, en el marco de la visita del mandatario del Reino Unido a este país asiático, acerca del aumento de la seguridad marítima en la región indo-pacífica, de la situación en Oriente Medio y de la guerra de Ucrania.

Lisboa.- El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), se patea estos días las calles de la ciudad para convencer a los votantes de que la responsabilidad política por el accidente del funicular del mes pasado con 16 muertos ya «está depurada», en su carrera por la reelección en las municipales del domingo.

Nimes (Francia).- Gisele Pelicot acude al Tribunal de Nimes, al sur de Francia, donde se celebra el cuarto y último días del juicio en apelación, en el que se juzga a Husamettin D., el único de los 51 hombres condenados por agresión sexual y violación que presentó recurso.

San Vicente de la Barquera Cantabria (España).- Tenía 25 años, era brasileño y estaba considerado el principal proveedor y creador de herramientas para el robo masivo de credenciales en el entorno hispanohablante, con los que una red sustrajo millones de euros a cientos de personas suplantando a bancos y organismos públicos.

Lima.- Al menos una persona resultó herida durante la noche de este miércoles por disparos de arma de fuego que se lanzaron contra la parte posterior del escenario de un concierto en el que se presentaba la agrupación de cumbia Agua Marina, una de las más reconocidas de Perú, en un local militar de Lima.

Hsinchu (Taiwán).- Los ingresos de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, ascendieron a 989.918 millones de dólares taiwaneses (32.449 millones de dólares, 27.891 millones de euros) en el tercer trimestre, un salto interanual del 30,3 %, en medio del auge de aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial (IA).

Bangkok.- El precio del oro en Tailandia continúa subiendo, teniendo por primera vez un precio al contado de más de 4.000 dólares por onza como consecuencia de una mayor atención por parte de los inversores, que eligen el metal precioso ante la incertidumbre política y económica.

Yakarta.- El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio en tiempos de incertidumbre, mantiene su fuerte tendencia alcista, y tras superar por primera vez en su historia los 4.000 dólares por onza, ha marcado nuevos máximos esta tarde al rozar los 4.060 dólares.

Barcelona (España).- La directora y guionista francesa Julia Ducournau presenta este jueves en el Festival de Sitges su última película ‘Alpha», protagonizada por Golshifteh Farahani y Tahar Rahim.

Tokio.- El ucraniano Danylo Yavhusishyn llegó a Japón en 2022 huyendo de la invasión rusa en su país, y desde entonces y bajo el nombre de Aonishiki se ha convertido en una de las jóvenes promesas del sumo tras alcanzar el cuarto mayor rango del deporte nacional nipón, aunque su ambición es llegar mucho más lejos.

