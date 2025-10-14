Ancelotti dice que Brasil tiene que aprender a reaccionar tras encajar un gol

Redacción Deportes, 14 oct (EFE).- El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, afirmó este martes, tras la derrota contra Japón (3-2), que la Canarinha tiene que «aprender de los errores» y saber reaccionar tras encajar un gol.

«Es una buena clase. Hay cosas que aprender», sentenció Ancelotti en la rueda de prensa tras la derrota en el amistoso disputado en Tokio, en el primer partido que Brasil pierde ante el combinado nipón.

El mayor defecto de la selección brasileña, en opinión del preparador italiano, fue «no tener una buena reacción» después del primer gol en contra.

«Hemos perdido equilibrio en el campo, la buena actitud, el pensamiento positivo (…) afectó demasiado el error», subrayó Ancelotti.

Brasil se puso por delante en el marcador, con un 0-2 en la primera parte con tantos de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli, pero Japón remontó en la segunda con goles de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda.

La derrota contra Japón llega después de una victoria convincente ante Corea del Sur (0-5) y es la segunda de Brasil en la etapa de Ancelotti, tras el 1-0 encajado ante Bolivia en El Alto, en la última jornada de las eliminatorias mundialistas. EFE

