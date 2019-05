Las cajas de cría están estrictamente controladas. Los apicultores deben asegurarse de que no haya zánganos extranjeros en sus cajas antes de instalarlos en el bosque.

Sin la reina, las abejas no pueden sobrevivir. La madre de todas las abejas es una verdadera máquina que pone huevos todo el tiempo. Sus genes, así como los de los zánganos que se aparean con ella, determinan el comportamiento de su colonia: dócil o agresivo, productivo o no, resistente a las enfermedades o vulnerable.

(it)

Breeding bees in Swiss valleys

Come sono allevate le api regine

(it)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Cómo se crían las abejas reinas? Marc Latzel (Fotos) y Ester Unterfinger (Texto) 18 de mayo de 2019 - 11:00 Las poblaciones de abejas han disminuido en un 25% en Europa desde 1985. Sin embargo, todavía hay 17 500 apicultores en Suiza que tienen alrededor de 165 000 colonias de abejas. Uno de ellos, Marc Latzel, documentó la vida de su criadero a través de un trabajo fotográfico. También este apicultor y fotógrafo suizo dirigió su lente a la estación de fecundación de abejas reinas de la especie carnica de Peter Linder, en el valle de Kien, en cantón de Berna: Los valles remotos de los Alpes suizos son el lugar ideal para la cría. Gracias al aislamiento geográfico, es posible evitar la mezcla de razas de abejas y llevar a cabo la cría de reinas de raza pura. Los apicultores vienen de lejos para hacer aparear a sus reinas. Una colonia de abejas está formada por abejas obreras, zánganos y una sola reina. Dependiendo de la temporada, la colonia consta de 5 000 a 40 000 insectos. La abeja reina se parece mucho a las obreras, aunque es un poco más grande. Sin la reina, las abejas no pueden sobrevivir. La madre de todas las abejas es una verdadera máquina que pone huevos todo el tiempo. Sus genes, así como los de los zánganos que se aparean con ella, determinan el comportamiento de su colonia: dócil o agresivo, productivo o no, resistente a las enfermedades o vulnerable. Una abeja reina vive de dos a cinco años. Gobierna su colonia con las feromonas o ‘perfumes’ que libera. Cada abeja sabe a qué colmena pertenece y qué tarea debe cumplir. Las feromonas también influyen en el impulso sexual de los zánganos. Las obreras trabajan todos los veranos de seis a ocho semanas. Primero limpian la colmena, alimentan a las larvas y a la reina y construyen nuevos panales. Más tarde, defienden la colmena y pasan su vida cosechando néctar, polen y agua, convirtiéndose en verdaderas productoras de miel. Agotadas, generalmente mueren en algún lugar fuera de la colmena. Miles de abejas de la colonia mueren todos los días. El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas.