Arabia Saudí termina 2025 con un nuevo récord anual de 356 ejecuciones

1 minuto

El Cairo, 31 dic (EFE).- Arabia Saudí termina 2025 batiendo su propio récord anual de ejecuciones, con 356 presos a los que se le ha aplicado la pena capital, once más que el año anterior, después de aplicar ese castigo este último día del año a tres ciudadanos saudíes, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio del Interior saudí anunció en un comunicado que tres saudíes fueron ejecutados hoy en la región Oriental, en el este del país, tras haber sido sentenciados por «crímenes terroristas».

El pasado 29 de diciembre, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), radicada en el exilio y que contabiliza las ejecuciones en el país del golfo Pérsico, aseguró que había documentado 353 aplicaciones de la pena capital en el reino, por lo que aumenta a 356 con los tres presos de hoy.EFE

