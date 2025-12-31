Arabia Saudí termina 2025 con un nuevo récord anual de 356 ejecuciones

2 minutos

El Cairo, 31 dic (EFE).- Arabia Saudí termina 2025 batiendo su propio récord anual de ejecuciones, con 356 presos a los que se le ha aplicado la pena capital, once más que el año anterior, después de aplicar ese castigo este último día del año a tres ciudadanos saudíes, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio del Interior saudí anunció en un comunicado que tres saudíes fueron ejecutados hoy en la región Oriental, en el este del país, tras haber sido sentenciados por «crímenes terroristas».

Entre los delitos está, según el ministerio, «disparar contra agentes de seguridad, vehículos e instalaciones de seguridad, fabricar explosivos y poseer armas con fines terroristas, y unirse a una organización terrorista exterior destinada a dañar la seguridad e integridad del Reino».

La nota, que no especifica las fechas en las que fueron arrestados, indica que el país «reafirma su compromiso» de establecer la «seguridad, lograr la justicia e implementar las sentencias de la sharía (ley) islámica contra cualquiera que agreda a personas seguras y viole su derecho a la vida y la seguridad».

Y advirtió «a cualquiera que se atreva a cometer tales actos que el castigo legal será su destino».

El pasado 29 de diciembre, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), radicada en el exilio y que contabiliza las ejecuciones en el país del golfo Pérsico, aseguró que había documentado 353 aplicaciones de la pena capital en el reino, por lo que aumenta a 356 con los tres presos de hoy.

De acuerdo con la ONG, el 94 % de los extranjeros fueron acusados ​​de delitos relacionados con las drogas, un «aumento sin precedentes en las ejecuciones relacionadas específicamente con el hachís, con casi 100 sentencias ejecutadas en comparación con solo 15 casos en 2024».

Luego, según la organización, el 57 % del total de ejecutados fueron extranjeros.

En noviembre de 2022, Arabia Saudí llevó a cabo las primeras ejecuciones por delitos relacionados con drogas en casi tres años, revirtiendo así una moratoria sobre las ejecuciones por tales delitos anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.

El príncipe heredero saudí y líder de facto, Mohamed bin Salmán, señaló en 2018 que su intención era reducir significativamente el número de ejecuciones.

Las autoridades saudíes suelen informar de la gran mayoría de las ejecuciones a través de comunicados difundidos por el Ministerio del Interior, aunque algunas de las aplicaciones de penas capitales no se publican. EFE

fa-ijm/amr/alf