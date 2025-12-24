Argelia adopta una ley que criminaliza las prácticas de Francia durante la colonización

2 minutos

Argel, 24 dic (EFE).- El Parlamento argelino aprobó por unanimidad este miércoles una ley que criminaliza prácticas de la colonización francesa en Argelia entre 1830 y 1962, mediante la cual la excolonia exige a París el reconocimiento y la reparación por lo que consideran «un crimen de Estado».

El coordinador de la comisión argelina de Historia y Memoria, Mohamed Lahcen Zeghidi, describió la adopción de la ley como «un momento histórico», que sucede en medio de la peor crisis diplomática entre Argelia y Francia desde la independencia del país norteafricano.

La nueva ley, que según los parlamentarios está basada en «los principios del derecho internacional», enumera una amplia lista de prácticas consideradas «delitos graves», entre ellas, la agresión contra el Estado argelino, homicidios, torturas, violación sexual, discriminación racial, saqueo de recursos, ensayos nucleares y el uso de armas prohibidas, entre otras.

El ministro de Muyahidines (combatientes), Abdelmalek Tachrift, aseguró durante la tramitación que el texto no señala al pueblo francés «ni busca venganza» y exige a París el reconocimiento de los «delitos» cometidos, la entrega de mapas de minas terrestres instaladas por la ocupación francesa, y la indemnización a las víctimas por daños causados por los ensayos nucleares.

Asimismo, el texto prevé sancionar cualquier actividad mediática, académica o política que glorifique o justifique la colonización francesa, o niegue su carácter criminal, con penas que varían entre cinco y diez años de prisión, además de multas económicas.

Esta ley constituye un nuevo intento de Argelia por reclamar a Francia el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la colonización, después de que las autoridades argelinas hayan solicitado en varias ocasiones a París la asunción oficial por estos hechos.

Francia realizó su primer ensayo nuclear el 13 de febrero de 1960 en Reggane, al sur de Argelia, y dichas pruebas continuaron hasta 1966, con un total de 17 pruebas nucleares atmosféricas y subterráneas, once tras la independencia del país, que provocaron graves consecuencias para la población y el medioambiente.

La aprobación de esta ley coincide con un contexto de alta tensión política entre Argel y París, que estalló desde hace un año y medio, cuando Francia se alineó con la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental. EFE

na/lfp/fpa