Argentina a merced del humor de los mercados tras respaldo condicionado de Trump

Los mercados financieros volvieron a reaccionar este miércoles al vaivén de los anuncios de ayuda de Estados Unidos a su aliado Javier Milei, mientras la población espera en ascuas el resultado de las confusas negociaciones a días de las legislativas nacionales.

El martes, el presidente Donald Trump condicionó el auxilio financiero al triunfo de Milei en los comicios legislativos del 26 de octubre: «Si no ganan, nos vamos», dijo en declaraciones que el gobierno argentino buscó en vano relativizar.

Pero este miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, informó que su gobierno trabaja en una línea de crédito complementaria a la ayuda ya anunciada, con lo que el salvataje se duplicaría a 40.000 millones de dólares, lo que provocó un inmediato rebote en los mercados.

Mientras la plaza financiera se mueve al ritmo de los anuncios de Estados Unidos, en la calle prima la incertidumbre.

El resultado es «la postergación de todas las decisiones de bolsillo, desde la compra de un auto, una máquina o la reserva de vacaciones», dijo a la AFP Fernando Román, de 61 años, dueño de un taller metalúrgico de Buenos Aires donde «se trabaja a media capacidad».

– Fiebre de mercados –

El dólar, que había abierto al alza en Argentina, moderó la subida tras el anuncio de Bessent y la Bolsa de Buenos Aires reaccionó con ganancias.

Sin embargo persiste un clima de desconfianza que se manifiesta en la demanda de divisas.

El peso soporta una corrida desde el revés electoral del oficialismo en septiembre en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde los sondeos le anticipan a Milei una nueva derrota frente al peronismo.

Se sumaron sucesivos traspiés en el Congreso que vetó decretos presidenciales y llamó a interpelación a la hermana de Milei, Karina, por sospechas de corrupción.

La economía también exhibe fragilidad. La inflación, cuya baja a un tercio en dos años es el principal activo de Milei, acumuló tres meses de alza y anotó un 2,1% mensual en septiembre, el más alto desde abril.

El consumo en caída, el freno fabril y las tasas de interés por encima del 100% anual, contribuyen a un escenario de recesión.

Informes privados ven riesgo de una devaluación.

«Si el partido de Milei obtiene malos resultados en las elecciones, esto aumentará el riesgo de una caída abrupta y desordenada del peso», advirtió la consultora británica Capital Economics.

Argentina recibió en abril unos 20.000 millones de dólares en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Milei se juega en las urnas el millonario rescate de Estados Unidos para eliminar «el fantasma de default», como lo dijo a radio El Observador el lunes antes de su almuerzo con Trump en la Casa Blanca.

El país debe afrontar vencimientos por unos 4.000 millones de dólares en enero.

– Dependencia –

«El gobierno muestra que ya no depende de sí mismo, sino de que actores extranjeros sigan financiando un plan económico que se ha quedado sin dólares», dijo a la AFP el politólogo Iván Schuliaquer, de la Universidad Nacional de San Martín.

El arco opositor considera el anuncio de Trump como una injerencia. Él «no quiere ayudar a un país. Solo busca salvar a Milei», dijo el senador Martín Lousteau (centro).

Según Schuliaquer, «el gobierno no ha sabido aprovechar el superávit que generó y atraviesa una crisis política y económica generalizada que lo pone en una encrucijada. No ha mejorado la calidad de vida de la población».

«Necesitará alianzas, pero hasta ahora ha demostrado que no tiene capacidad de negociar», dijo.

La coyuntura internacional le juega a favor, opinó el analista político Carlos Germano.

El inédito apoyo de Estados Unidos «debe leerse como un giro estratégico hacia América Latina», dijo a la AFP.

«Da cuenta de un cambio que coincide con la empatía ideológica entre Trump y Milei» y puede ir más allá del resultado electoral.

«Es un dato no menor que en la negociación con Estados Unidos se empezó a hablar de gobierno de coalición», dijo.

«Superar la intransigencia violeta -el color del partido de Milei La Libertad Avanza- es el gran desafío» del gobierno, dijo.

