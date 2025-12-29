Argentina afrontará una ola de calor y tormentas durante últimos días de 2025

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- Argentina afrontará una ola de calor en gran parte de su territorio durante los últimos días de 2025, mientras que algunas provincias esperan tormentas con precipitaciones de mediana intensidad, según ha informado este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico de esa entidad, las temperaturas rondarán entre los 35° y 38° durante el miércoles 31 de diciembre en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Rioja, Entre Ríos y Neuquén.

La baja humedad y la falta de lluvias en la región centro de Argentina alimenta la ola de calor, que tendrá mayor impacto en las grandes urbes como el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario, y la ciudad de Córdoba.

El SMN recomienda especial cuidado ante la subida de las temperaturas a grupos de riesgo como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

En paralelo, el norte del país ha recibido la advertencia por temporales de lluvia sostenida entre este lunes y los primeros días de enero, en especial en las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy.

El SMN ha emitido un alerta amarillo por «tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas» para el noreste argentino.

En los últimos días, las constantes precipitaciones han provocado inundaciones en la ciudad de Corrientes en la provincia homónima, lo que ha ocasionado que unas 400 personas deban ser evacuadas por fuerzas de seguridad ante el anegamiento de sus hogares.

El clima para la semana del Año Nuevo solo se muestra estable y templado en las provincias de la Patagonia como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Esa zona del país, en especial en su territorio lindante con la cordillera de los Andes, afronta cada verano un constante riesgo de incendios forestales.

El sector serrano de Córdoba y áreas de la Mesopotamia entre los ríos Paraná y Uruguay también atraviesan los meses de estío en alerta ante posibles focos de incendio. EFE

