Argentina busca ampliar red de transporte de energía eléctrica con financiamiento privado

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- El Gobierno argentino dispuso este lunes que las obras para expandir la red eléctrica nacional se ejecuten bajo el régimen de concesión de obra pública y con financiación privada, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial.

La norma estableció que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra, que permite al Estado otorgar a entidades privadas o mixtas la construcción de infraestructura pública.

Según detalló el decreto, el plan tiene como objetivo “mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este lunes en un mensaje difundido en la red social X que la licitación permitirá que «el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica».

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la encargada de la ejecución del proceso licitatorio, incluyendo la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.

La decisión se enmarca en la emergencia del Sector Energético Nacional, prorrogada hasta julio de 2026, y responde a la necesidad de cubrir las inversiones requeridas para asegurar la prestación continua de los servicios de transporte eléctrico en condiciones técnicas y económicas adecuadas.

El Gobierno subrayó que la ampliación del sistema eléctrico se realizará “sin comprometer recursos fiscales directos”.

El comunicado también destacó que la medida “avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”.

El pasado viernes, además, el Ejecutivo informó que avanza con el proceso de licitación para vender la participación estatal en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país suramericano.

Ambas medidas se suman a otros procesos en desarrollo, impulsados por Milei, que buscan la reducción de participación estatal en el sector energético, como la venta de cuatro centrales hidroeléctricas. EFE

