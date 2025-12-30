Argentina comprará cuatro helicópteros para su Armada con crédito del banco CACIB

2 minutos

Buenos Aires, 30 dic (EFE).- El Gobierno de Argentina comprará cuatro helicópteros para la Armada del país suramericano, operación que financiará mediante un crédito por 71,6 millones de euros que le otorgará el banco Crédit Agricole Corporate & Investment (CACIB), informaron este martes fuentes oficiales.

«El Gobierno aprobó un contrato de financiamiento para la adquisición de cuatro helicópteros AW 109 junto al CACIB, un banco de crédito agrícola francés, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina», indicó el jefe de Gabinete argentino, Manual Adorni.

En una rueda de prensa, Adorni señaló que el Ministerio de Defensa de Argentina, a través de la Armada, «será el área responsable de la ejecución del programa y la utilización de los recursos del préstamo, que se destinará a potenciar la defensa de los recursos que son de todos los argentinos».

De acuerdo al decreto del Ejecutivo argentino, mediante el cual se aprueba que Argentina proceda a firmar el contrato para el préstamo del CACIB, precisa que el crédito será por un total de 71,6 millones de euros.

Los fondos se aplicarán a financiar la compra de helicópteros navales livianos.

Los AW 109 son helicópteros desarrollados por la compañía italiana Agusta para uso civil y militar.

«Estas incorporaciones se suman a la compra inédita de los 24 aviones F-16, también destinada a aumentar la capacidad aérea Argentina», sostuvo Adorni.

A principios de este mes, la Fuerza Aérea de Argentina incorporó los primeros seis del total de 24 aviones caza F-16 comprados a Dinamarca con el objetivo de que Argentina recupere la capacidad de interceptación supersónica.

Según la resolución por la que se aprobó la compra de los F-16, el valor de la operación asciende a 301,2 millones de dólares. EFE

nk/pd/jrh