Argentina entra en cuenta regresiva para un millonario vencimiento de deuda

2 minutos

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- Argentina deberá afrontar el próximo 9 de enero el pago de intereses y cuota de capital de bonos soberanos por un total de unos 4.200 millones de dólares, sin que hasta el momento el Gobierno de Javier Milei haya precisado cómo hará para cancelar ese vencimiento.

Los millonarios pagos corresponden principalmente a intereses y cuota de capital a los títulos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30), papeles nominados en dólares y que mayormente están en manos de acreedores privados.

De acuerdo a cálculos de consultores privados, el Tesoro contaría actualmente con unos 1.870 millones de dólares en su cuenta en el Banco Central argentino.

El Tesoro posee además en su cuenta en el Banco Central unos 3,4 billones de pesos, con lo que eventualmente podría comprar unos 2.340 millones de dólares y así llegar a cubrir el monto del vencimiento.

No obstante, analistas de mercado dan por descontado que el Tesoro acudirá a una fuente de financiación alternativa para no dejar sus cuentas en rojo una vez concretado el pago.

Una de las posibilidades es que Argentina ejecute otro tramo del acuerdo ‘swap’ de intercambio de monedas por un total de 20.000 millones de dólares sellado con Estados Unidos en octubre pasado.

Otra posibilidad es que el Tesoro convoque en los próximos días a una licitación en el mercado doméstico para subastar un título en moneda extranjera, tal como lo hizo el pasado 10 de diciembre, cuando obtuvo casi 1.000 millones de dólares al colocar el bono Bonar 2029 N (AN289).

«Las miradas se dirigen por estos días a conocer de qué manera se optará por complementar los fondos necesarios para afrontar el pago de deuda del 9 de enero y los próximos pasos en la estrategia financiera que podrían incluir nuevas emisiones aprovechando la última reducción del riesgo país», comentó este lunes el economista Gustavo Ber.

Entre las alternativas también está que Argentina concrete en los próximos días una operación ‘repo’ o ‘reporto’ por la que podría colocar activos financieros entre bancos internacionales para obtener entre 5.000 y 7.000 millones de dólares.

Sea cual fuere la fuente de financiación, el Gobierno de Argentina asegura que afrontará en tiempo y forma el compromiso del 9 de enero.

«Argentina va a pagar», aseveró el pasado sábado en una entrevista radial Milei, quien dijo que el modo para obtener los recursos necesarios «lo va a resolver» el ministro de Economía, Luis Caputo. EFE

