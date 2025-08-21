Arqueólogos rusos hallan sello del príncipe Yaroslav el Sabio de mil años de antigüedad

Moscú, 21 ago (EFE).- Arqueólogos rusos encontraron en la ciudad de Veliki Nóvgorod un sello de plomo atribuido al príncipe Yaroslav I el Sabio (978-1054), tres décadas después de que fuera hallado el primer sello de este gobernante de la antigua Rus de Kiev.

«Durante los trabajos arqueológicos efectuados en el marco de los preparativos para la instalación de una red de calefacción en la Corte de Yaroslav (…) fue hallado otro sello de Yaroslav el Sabio», informó el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia en su portal oficial.

Se trata de un sello de nuevo tipo, diferente al hallado en 1994 en la misma ciudad: si en ambos en una de las caras estaba representada la efigie de San Jorge con una lanza y un escudo, los anversos son diferentes, ya que el primero mostraba una imagen del príncipe, y el segundo, un tridente.

«Por su diseño el nuevo sello muestra un indudable parecido compositivo con las monedas impresas por Yaroslav el Sabio en Nóvgorod a principios del siglo XI», indica el comunicado, que puntualiza que estas monedas son «extremadamente raras y solo se conocen 8 ejemplares, que distinguen por su exclusiva belleza y refinamiento».

Los especialistas afirman que el sello recién hallado «se puede atribuir con toda seguridad a las actividades de Yaroslav el Sabio, quien los usaría para certificar sus documentos durante su principado en Nóvgorod (1010-1019).

Según los científicos, se trata de un hallazgo predecible, puesto que incluso a fines del siglo XIX Iván Tolstói, reconocido numismático ruso, adelantó la posibilidad de que Yaroslav el Sabio, seguidor fiel de la cultura bizantina, usara este tipo de sellos.

«El pronóstico de Iván Tolstói se confirmó casi totalmente. No solo predijo que en el anverso del sello Yaroslav inscribiría un tridente, su símbolo heráldico, sino que dispondría la inscripción en círculo, al igual que en las monedas de plata», indicó el instituto.EFE

