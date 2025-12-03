Arranca cumbre países árabes del Golfo marcada por la seguridad y con presencia de Meloni

3 minutos

El Cairo, 3 dic (EFE).- Los jefes de Estado del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) iniciaron este miércoles su cumbre anual en Baréin, marcada por su decisión de reforzar la defensa conjunta, tras los ataques de Irán e Israel en Catar, en una reunión en la que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asiste como invitada de honor.

Se trata de la 46 cumbre de esa alianza económica y política árabe desde su creación en 1981, a la que asisten el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el emir de Kuwait; el sultán de Omán y el rey de Baréin, mientras que Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar están representados por el vicepresidente y el primer ministro, respectivamente.

En un discurso inaugural, el rey bareiní, Hamad bin Isa al Jalifa, y el emir de Kuwait, Mishal al Ahmed al Sabah, destacaron la importancia de la cooperación en materia de defensa entre los componentes del CCG, así como de reforzar la cooperación defensiva con «aliados» y «amigos» para proteger la rica alianza árabe contra las «amenazas» y los «peligros».

«Vemos necesidad en proteger la seguridad de navegación y el comercio internacional y mantener la zona libre de las armas de destrucción masiva, en base de los objetivos estratégicos del CCG en el ámbito de la seguridad y la defensa, y en cooperación con su red de aliados», dijo el rey bareiní.

En este sentido se expresó también el emir de Kuwait, al destacar que el CCG «ha superado situaciones de complejidad y graves desafíos en la región», aludiendo así a la guerra israelí en Gaza y también al conflicto bélico de doce días en junio entre Irán e Israel, y los ataques estadounidenses e israelíes ese mismo mes contra las instalaciones nucleares de Irán.

Tanto el emir kuwaití como el secretario general del CCG, Jassim al Badawi, hicieron hincapié, en particular, en los ataques de Irán e Israel de junio y septiembre pasados en territorio catarí, que consideraron «una violación de las normas internacionales y la buena vecindad» y «una agresión flagrante contra un mediador en el conflicto» de la Franja de Gaza.

Ambos volvieron a dejar claro que «cualquier agresión contra un Estado del CCG es agresión contra todos» los países de la alianza, varios de cuyos miembros, en especial Arabia Saudí, EAU y Catar, figuran entre los principales exportadores mundiales de petróleo y gas.

Durante la reunión, los jefes de Estado del CCG coordinarán también sus planes de integración económica y la cooperación económica con otros países y bloques, en especial Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

En este contexto la primera ministra italiana propuso, en un discurso ante los líderes del CCG, la celebración de un «diálogo estructural» para reforzar la cooperación entre los países del Mediterráneo y el CCG, y se mostró dispuesta a acoger una conferencia para ese fin en Italia.

«Si os parece la idea, sugiero una cumbre de los países del Mediterráneo y los Estados árabes del golfo, y estamos dispuestos a acoger esa cumbre en Italia para que podamos traducir esa ambición a reforzar la cooperación» entre las dos partes». EFE

fa/amr/ah