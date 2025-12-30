Arrestan a 357 personas en Turquía en una operación contra la organización Estado Islámico

Las fuerzas del orden de Turquía arrestaron a 357 personas en redadas realizadas en 21 provincias contra la organización Estado Islámico (EI), anunció el martes el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

La operación se llevó a cabo un día después de una operación contra el EI en la que murieron tres policías en el noroeste de Turquía.

«Durante operaciones simultáneas realizadas esta mañana por nuestras fuerzas policiales en 21 provincias, detuvimos a 357 sospechosos vinculados al EI. (…) Nunca hemos dado la menor oportunidad a quienes intentan poner de rodillas a este país mediante el terrorismo», afirmó el ministro en X.

Luego del operativo del lunes estalló un enfrentamiento que duró varias horas entre la policía y miembros del EI, en la que murieron seis integrantes del EI, todos de nacionalidad turca.

El jueves pasado el fiscal de Estambul había ordenado la detención de 137 presuntos miembros del EI «tras informaciones que indicaban que la organización terrorista EI estaba planeando ataques durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo».

Turquía, que tiene una frontera de 900 kilómetros con Siria, teme infiltraciones de este grupo yihadista, que sigue activo en el país vecino.

