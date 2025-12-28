Arrestan a 40 personas por haber lanzado fuegos artificiales cerca de la Torre Eiffel

París, 28 dic (EFE).- La Policía francesa detuvo a 40 personas por haber lanzado fuegos artificiales y bombas de humo en la explanada de Trocadéro de París, cerca de la Torre Eiffel, en una acción reivindicada por ultras del París Saint-Germain (PSG), informaron este domingo los medios franceses.

Los hechos sucedieron cerca de las 21 hora local del sábado (20.00 GMT) en una de las zonas más turísticas de París, en las proximidades del Trocadéro y de la plaza de Varsovia.

En su cuenta de ‘X’, el grupo de ultras del PSG ‘Virage Auteuil 1991’ reivindicó la acción con un corto vídeo y la frase ‘el mundo es rojo y azul, París Saint-Germain’, en alusión a los seis títulos vencidos en 2025 por el equipo del entrenador español Luis Enrique Martínez, entre ellos la Liga de Campeones.

No es la primera vez que se lanzan fuegos artificiales de manera ilegal en las proximidades de la Torre Eiffel, el 12 de diciembre y el 7 de noviembre de este año hubo hechos similares relacionados con éxitos de los clubes de fútbol del Nápoles y del Wydad de Casablanca. EFE

