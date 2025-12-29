Artistas de EE.UU. cancelan shows en el Centro Kennedy tras añadir el nombre de Trump

2 minutos

Washington, 29 dic (EFE).- Una importante compañía de danza de Nueva York canceló este lunes su tradicional temporada de presentaciones en el Centro Kennedy de la capital estadounidense, uniéndose a más de una decena de artistas que han tomado la misma decisión sin especificar motivos pero que sucede semanas después de que el Gobierno del presidente, Donald Trump, agregara su nombre al título del recinto cultural.

La compañía Doug Varone y bailarines, con más de 40 años en los escenarios de Estados Unidos, decidió cancelar su serie de presentaciones en abril de 2026, de acuerdo con el sitio web del Centro Kennedy, que hace un mes fue renombrado como Centro Trump-Kennedy Center.

El centro, uno de los espacios culturales más importantes de Estados Unidos, no dio razones de la cancelación pero la compañía de danzantes hizo saber a medios estadounidenses que era una protesta por el cambio de nombre del lugar.

Desde febrero de 2025, decenas de artistas han cancelado presentarse en este sitio ubicado en Washington, desde que Trump expulsó a los principales directivos del centro para sustituirlos por integrantes del partido republicano.

Además, la presentación más importante de la Nochevieja fue cancelada, se trataba del conjunto de jazz Cookers, de California, que también decidió no presentarse en el centro dejando el escenario vacío para recibir el Año Nuevo.

El pasado 20 de diciembre se confirmó el cambio y la Casa Blanca dijo que se debe a «la increíble labor que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio».

El nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley, de manera que una modificación de estas características debería pasar por el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría.

Este cambio provocó críticas de figuras de la política y las artes, la mayoría contrarias a las políticas de Trump, así como el rechazo de varios miembros de la familia Kennedy, una de las dinastías más importantes en EE.UU. y conocidos por su filiación demócrata.

Trump se mostró «sorprendido» y «honrado» cuando se anunció el cambio del nombre, aunque desde el inicio de su mandato realizó bromas sobre cómo sonaría si el centro llevara su apellido por delante. EFE

