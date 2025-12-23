Asciende a diez el número de muertos tras un tiroteo en un bar al noreste de Sudáfrica

Nairobi, 23 dic (EFE).- Asciende a diez el número de muertos tras un tiroteo el domingo pasado en un bar de la localidad de Bekkersdal (noreste de Sudáfrica), luego de que una persona falleciera a causa de sus heridas en el hospital, informó este martes la policía sudafricana.

La Policía confirmó que una décima víctima murió debido a las lesiones sufridas durante el ataque, cuando una docena de hombres armados irrumpieron en el bar “KwaNoxolo” y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los clientes, según medios locales.

Otras nueve personas, alcanzadas mientras intentaban huir por la calle, permanecen en estado crítico.

“Una docena de desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un automóvil plateado abrieron fuego contra los clientes del bar y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”, indicó la Policía en un comunicado.

El comisario adjunto de la Policía de Gauteng, general Fred Kekana, informó de que dos personas han sido identificadas como sospechosas y aseguró que las investigaciones avanzan con “pistas sólidas”.

Algunos testigos indicaron que los agresores hablaban mayoritariamente “sesotho del sur” un idioma bantú hablado en Lesoto y en la provincia sudafricana de Free State y zonas adyacentes de Gauteng.

Kekana y el primer ministro interino de Gauteng, Jacob Mamabolo, ofrecieron este martes una rueda de prensa en la zona y pidieron a la comunidad que colabore con información que permita detener a los responsables y recuperar las armas utilizadas en el ataque.

En paralelo a la investigación, la propietaria del bar, Nonesi Matwa, fue detenida por presunto fraude y por operar un local de venta de alcohol sin una licencia válida, tras detectarse irregularidades en la documentación del negocio.

Las autoridades aclararon que su arresto no está relacionado con el ataque armado, sino con la legalidad de la actividad comercial.

Desde el domingo, la zona permanece bajo fuerte presencia policial, mientras continúan las pesquisas para esclarecer los motivos del ataque y dar con el resto de los implicados.

De acuerdo con datos oficiales, los homicidios son uno de los delitos más frecuentes en Sudáfrica, donde se registraron 5.727 asesinatos entre enero y marzo de este año, y entre abril y septiembre el promedio de homicidios fue de 63 por día.

El último tiroteo de estas características ocurrió el pasado 6 de diciembre, cuando unas once personas murieron en un bar clandestino dentro de un albergue de Saulsville, en el oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica. EFE

