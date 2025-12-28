Ascienden a 3.250 las hectáreas afectadas por incendios en la Patagonia de Argentina

2 minutos

Buenos Aires, 28 dic (EFE).- La superficie afectada por dos incendios forestales en la región de la Patagonia de Argentina, en el sur del país, se ha elevado a 3.250 hectáreas, informaron este domingo fuentes oficiales.

Según informó la Agencia Federal de Emergencias, el incendio ya contenido en Puerto Café, sobre el lago Méndez, dentro del parque nacional los Alerces, en la sureña provincia argentina de Chubut, ha afectado a 287 hectáreas.

En el lugar trabaja personal de la Agencia Federal de Emergencias y del parque nacional.

El otro foco de incendio, que también ya ha sido contenido, está en Monte Bagual, en la sureña provincia de Río Negro, donde fueron arrasadas 2.963 hectáreas, de acuerdo a las cifras actualizadas difundidas este domingo por la Agencia Federal de Emergencias.

Personal de esa agencia, bomberos, policías y miembros del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro trabajan en Monte Bagual.

Este incendio se desató el pasado 23 de diciembre por una quema de pastizales en un establecimiento agropecuario sin autorización, en plena temporada de máximo riesgo por sequía y altas temperaturas.

Productores rurales de la zona afectados por el incendio presentaron una denuncia penal ante la Justicia.

Por acción del viento, las llamas y cenizas cruzaron el cauce del río Negro y alcanzaron las islas linderas, dispersándose rápidamente en distintas direcciones.

El fuego arrasó con montes naturales, campos sembrados, alambrados, corrales, galpones, herramientas, tendidos eléctricos de alta potencia, bosques autóctonos y fauna nativa.

El Gobierno de Río Negro dijo este domingo en un comunicado que ha desplegado en la zona un esquema de combate apoyado en tecnología de última generación, con el uso de inteligencia artificial, monitoreo satelital y simuladores que permiten anticipar el avance del fuego y mejorar la toma de decisiones en el territorio. EFE

