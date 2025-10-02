Asesinan a tiros en Paraguay a un teniente coronel asistente en Corte de Justicia Militar

Asunción, 2 oct (EFE).- Un teniente coronel que se desempeñaba como asistente en la Suprema Corte de Justicia Militar de Paraguay fue asesinado a tiros este jueves en inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), informó el ministro de Defensa, Óscar González.

La víctima fue identificada como Guillermo Moral Centurión, de 44 años, alumno del décimo semestre de esa facultad, situada en el barrio asunceno de Santísima Trinidad, donde se produjo el ataque.

El ministro de Defensa se declaró, en diálogo con la Radio Ñanduti, «tremendamente impactado por esta terrible noticia».

El alto funcionario agregó que Moral era un «oficial ejemplar», con una carrera por delante que fue a rendir una prueba a la UNA y encontró la muerte a manos de un «asesino».

El crimen fue cometido por dos sicarios a bordo de una motocicleta, según medios locales.

González señaló que las autoridades no tenían reporte alguno sobre posibles amenazas contra Moral.

Medios locales indicaron que el militar denunció a un coronel y a su esposa tras rechazar en 2023 un soborno para impedir que Miguel Ángel Insfrán, un acusado de narcotráfico, recibiera un teléfono celular en la prisión militar de Viñas Cué, de Asunción. EFE

