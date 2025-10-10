Asesor de Trump: «El Comité del Nobel antepuso la política a la paz»

Washington, 10 oct (EFE).- El asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó este viernes al Comité de los premios Nobel de anteponer «la política a la paz» por no otorgar el Nobel de la Paz al mandatario norteamericano.

«El Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz», escribió en un mensaje en X tras conocer que el Nobel de la Paz fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. EFE

