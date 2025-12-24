The Swiss voice in the world since 1935
Asfura se declara «preparado para gobernar» Honduras tras ser proclamado presidente electo

Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura afirmó este miércoles estar «preparado para gobernar» Honduras luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró virtual presidente electo del país centroamericano.

«Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar», subrayó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente). EFE

