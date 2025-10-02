Atraca en Miami el crucero de Royal Caribbean con casi 100 infectados de norovirus

Miami (EE.UU.), 2 oct (EFE).- El crucero Serenade of the Seas, de Royal Caribbean, en el que viajaban casi 100 personas infectadas por un brote de norovirus, que provoca gastroenteritis aguda, atracó este jueves en el puerto de cruceros PortMiami de la ciudad de Miami (Florida).

Hasta el miércoles, 94 de los 1.874 pasajeros y 4 de los 883 miembros de la tripulación declararon síntomas gastrointestinales, entre ellos diarrea y vómitos, durante un viaje que partió de San Diego (California) el 19 de septiembre con Miami como destino final este jueves, informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Uno de los afectados fue el estadounidense Bob Pettit, de 87 años, quien un día, después de cenar, comenzó a vomitar: “No creo que haya estado tan enfermo en mi vida”, aseguró en un vídeo que subió a Facebook su hijo Joshua Pettit, quien fue documentando el viaje y el estado de su padre en su perfil de la red social.

Ambos aseguraron que el equipo médico del barco aplicó los protocolos correspondientes con rapidez, le administró medicamentos que facilitaron su recuperación y lo mantuvo en cuarentena durante 24 horas en su habitación.

El brote fue notificado el domingo al Programa de saneamiento de buques (VSP, por sus siglas en inglés) del CDC, que vigila y controla enfermedades gastrointestinales en cruceros internacionales, y ese mismo día anunció en su página oficial la puesta en marcha de las medidas de respuesta para evitar su propagación.

Entre ellas, se intensificaron las tareas de limpieza y desinfección del barco, se recogieron muestras fecales de los pasajeros afectados para realizar pruebas y se aisló a los infectados, de acuerdo con el informe del CDC.

El norovirus es altamente contagioso y se transmite principalmente por contacto directo con personas infectadas, consumo de alimentos o agua contaminados, y superficies contaminadas, lo que lo convierte en un agente de fácil propagación en espacios cerrados y concurridos, como los cruceros.

El VSP reportó en lo que va de 2025 un total de 19 brotes víricos en cruceros que pasan por puertos estadounidenses, catorce de los cuales fueron de norovirus.

El último caso fue localizado en el crucero Navigator of the Seas, también del grupo Royal Caribbean, donde en julio 134 pasajeros y 7 tripulantes enfermaron de norovirus. EFE

